1 Die Solidarität mit der Ukraine ist groß. Foto: pixabay

Einen aktuellen Überblick über die Flüchtlingssituation im Sulzer Stadtgebiet gab Bürgermeister Gerd Hieber in der Sitzung des Technischen Ausschusses am Montag.















Sulz - Der Zustrom an Flüchtlingen aus der Ukraine sei aktuell sehr stark, so der Bürgermeister. Sie kämen entweder über die Erstaufnahmestelle oder aber über Bekannte oder Verwandte im Stadtgebiet nach Sulz.

Das Geschehen sei insgesamt recht dynamisch. Etwa 55 Personen seien derzeit im ehemaligen Hotel an der Glatt in Hopfau untergebracht. Parallel gingen ständig neue Meldungen für Unterkünfte bei der Stadt ein, die man teilweise an das Landratsamt Rottweil weiterleite, erklärte Hieber.

Dort stecke man in Verhandlungen zur Anmietung weiterer Unterkünfte. So könnten zwölf Plätze in Mühlheim geschaffen werden, 18 in Bergfelden und 30 in Dürrenmettstetten sowie zahlreiche weitere einzelne Wohnungen für Flüchtlinge zur Verfügung gestellt werden.

Am Freitag habe man einen Vor-Ort-Termin bei der Flüchtlingsunterkunft in Hopfau, um dort WLAN einzurichten, damit die Ukrainer Kontakt in ihre Heimat halten können. Zudem sei die Nachfrage nach Deutsch-Sprachkursen groß, so Hieber. Die Verwaltung werde nun wöchentlich in den Ausschuss- und Gemeinderatssitzungen zur Entwicklung der Flüchtlingssituation im Sulzer Stadtgebiet berichten, kündigte der Bürgermeister an.