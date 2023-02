1 Die Unterbringung der Geflüchteten stellt den Landkreis vor immer größere Herausforderungen. Foto: © Seventyfour - stock.adobe.com

Fast 2200 Ukrainer leben derzeit im Kreis Calw. Obwohl noch immer Monat für Monat mehr Menschen aus Krisengebieten ankommen, bekräftigt das Landratsamt, das auch weiterhin keine Sportstätten für die Unterbringung der Flüchtlinge herhalten sollen – obwohl die Kreis-Unterkünfte voll sind.









Plötzlich ist nichts mehr, wie es war: Mit Beginn des russischen Überfalls auf die Ukraine vor einem Jahr wird Europa erschüttert. Der Angriffskrieg, den Wladimir Putin entfesselt, lässt die Menschen zu Millionen fliehen. Mehr als eine Million Ukrainer, so berichtet es das Statistische Bundesamt, leben im Oktober 2022 in Deutschland. Vor Beginn des Krieges waren es 138 000. Der Anteil der Ukrainer an der Gesamtbevölkerung steigt auf 1,2 Prozent – zur damit zweitgrößten ausländischen Bevölkerungsgruppe in der Bundesrepublik nach türkischen Staatsangehörigen (1,6 Prozent oder 1,3 Millionen).