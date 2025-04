Ukrainekrieg: Trump macht Selenskyj und Biden für Krieg verantwortlich

1 Trump gibt der Ukraine die Schuld Foto: -/Pool via AP/dpa

Russland hat die Ukraine überfallen. US-Präsident Trump macht aber andere verantwortlich.









Link kopiert



Washington - US-Präsident Donald Trump hat seinen Vorgänger Joe Biden und den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj beschuldigt, den Krieg in der Ukraine nicht verhindert zu haben. "Präsident Selenskyj und der korrupte Joe Biden haben einen absolut schrecklichen Job gemacht, als sie zuließen, dass diese Farce begann", schrieb Trump auf seiner Plattform Truth Social. Es hätte so viele Möglichkeiten gegeben, den Kriegsausbruch zu verhindern, schrieb er weiter – ohne zu erläutern, wie die von Kremlchef Wladimir Putin befohlene Invasion in das Nachbarland im Februar 2022 hätte gestoppt werden können.