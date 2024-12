Ukrainekrieg: Norwegen sendet Luftabwehr und F-35-Kampfjets nach Polen

1 Norwegen sendet Kampfjets und Soldaten an die polnisch-ukrainische Grenze Foto: Leszek Szymanski/PAP/dpa

Polen gilt als wichtige Drehscheibe für die Militärhilfe des Westens für die Ukraine. Jetzt will Norwegen Soldaten und Gerät schicken, um dort einen bedeutsamen Flughafen zu beschützen.









Link kopiert



Oslo - Norwegen will Kampfflugzeuge, Luftabwehrsysteme und Soldaten nach Polen schicken, um den Flughafen in Rzeszow nahe der ukrainischen Grenze zu beschützen. Das teilte der norwegische Verteidigungsminister Bjørn Arild Gram mit. "Die Situation in der Ukraine ist kritisch und der Transport von Material in das Land findet zu einem großen Teil durch Polen statt", erklärte er.