Der Verein Podium Kunst lädt zur Eröffnung der Ausstellung „Ukraine 1 und 2“ mit beeindruckenden Bilderzyklen des Künstlers Harald Kille ein. Die Vernissage findet am Samstag, 9. November, um 18 Uhr im Schramberger Schloss statt.

„Selten haben die Aufbauhelfer bei Podium Kunst so geschwitzt wie beim schleppen der schwerwiegenden Bilder von Harald Kille“, heißt es dazu in einer Mitteilung vom Vorsitzenden Lars Bornschein.

Die Werke Killes erhielten ihr Gewicht durch eine „Anhäufung von Farbmaterie und eine Steigerung des Farbauftrags bis hin zum Relief“. Und sie hätten gewichtige Titel wie „Präsident Selenskyj im Gefechtsstand“, „Asiatisches Gipfeltreffen mit den Präsidenten Putin, Xi Jinping“, „Wirtschaftsforum Davos: Klaus Schwab und Ursula von der Leyen“, „Außenministerin Annalena Baerbock in Berlin“.

Harald Kille, ist 1958 in Schwenningen geboren und Absolvent der Freien Kunstschule Stuttgart sowie der Staatlichen Akademie für Bildende Künste Karlsruhe. Er hat sich als Meisterschüler und Künstler einen Namen gemacht.

Verdichtung der Bilderflut

Kille selbst beschreibt seine Arbeiten folgendermaßen: „Die Bilderflut aus Tagesschau und Politikmagazinen wird zu Malerei verdichtet. Es wird auf poetischer Ebene eine eindringliche Betrachtung des Zeitgeschehens ermöglicht.“ Das Flüchtige und schnell dem Vergessen Anheimfallende werde so zu einer festen Größe der Reflexion.

Einerseits handle es sich um eine Chronik des Weltgeschehens, eine Historienmalerei ohne Auftraggeber, andererseits eine Malerei mit freiem Zugang, ohne moralische Meinungshuberei und propagandistischer Botschaft – eine Malerei, die Fragen stelle und sich nicht mit vorgefertigten Antworten zufrieden gebe. In zwölfteiligen Serien würden Themen der Zeit zu „Parabeln der menschlichen Passion und zu einer freiheitlichen und doch konkreten Kunst.“

Einblicke in Denkweise

Harald Kille wird persönlich in seine Werke einführen und Einblicke in seine kreative Denkweise gewähren. Der Eintritt zur Vernissage am Samstag, 9. November, um 18 Uhr ist frei. Der Einlass findet ab 17.30 Uhr statt.

Die Ausstellung „Ukraine 1 und 2“ ist vom 10. November bis zum 5. Januar für alle Kunstinteressierten geöffnet.