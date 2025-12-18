Ukraine und Mercosur: Merz fordert Entscheidungen bei EU-Gipfel

1 Merz macht vor dem EU-Gipfel noch einmal Druck bei den entscheidenden Themen. Foto: Michael Kappeler/dpa Beim EU-Gipfel stehen zwei Entscheidungen an, die zentral für die Glaubwürdigkeit der Europäischen Union sind. Der Kanzler macht Druck, verbreitet aber auch Zuversicht.







Berlin - Vor dem mit Spannung erwarteten EU-Gipfel hat Bundeskanzler Friedrich Merz die europäischen Partner noch einmal eindringlich dazu aufgerufen, der Nutzung des in der EU eingefrorenen russischen Staatsvermögens für die Unterstützung der Ukraine zuzustimmen. "Aus meiner Sicht ist das in der Tat die einzige Option", sagte der CDU-Vorsitzende in Brüssel. Er machte deutlich, dass die Aufnahme von Schulden als einzige denkbare Alternative für ihn nicht infrage komme.