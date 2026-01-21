Polizeieinsatz wegen Verdachts auf Russland-Spionage: Auch ein Ex-Offizier der Bundeswehr und ein Beamter sind unter Verdacht.

Berlin - Der von der Bundesanwaltschaft verfügte Polizeieinsatz wegen mutmaßlicher Spionage für Russlands richtet sich nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur auch gegen zwei ehemalige Angehörige der Bundeswehr. Es handele sich dabei um einen erst kürzlich in Pension gegangenen Stabsoffizier sowie einen Beamten des höheren Dienstes, der die Bundeswehr vor mehr als 15 Jahren verlassen habe, wie es aus Militärkreisen hieß.

Die Bundesanwaltschaft hatte zuvor mitgeteilt, dass sie in Berlin eine mutmaßliche Spionin hat festnehmen lassen, die für Russland gearbeitet haben soll. Die Deutsch-Ukrainerin soll unter anderem Informationen mit Bezug zum Krieg in der Ukraine für einen russischen Geheimdienst beschafft haben, teilte die Karlsruher Behörde mit.

Die Maßnahmen des Bundeskriminalamts im Auftrag des Generalbundesanwalts seien dem Verteidigungsministerium bekannt, hieß es dazu. Der Militärische Abschirmdienst (MAD) sei frühzeitig in die Ermittlungen eingebunden gewesen.

Die beiden beschuldigten Männer stehen demnach im Verdacht, "gegenüber einer beschuldigten Mittelsperson, die mutmaßlich im Auftrag des russischen Nachrichtendienstes handelte und heute aufgrund eines Haftbefehls des Ermittlungsrichters des Bundesgerichtshofs festgenommen wurde, dienstliche Informationen preisgegeben zu haben".

Dafür sollen die beiden ehemaligen Bundeswehrangehörigen ihre Kontakte in die Bundeswehr genutzt haben. Ob sie Informationen dabei wissentlich an einen ausländischen Nachrichtendienst weitergaben, sei Gegenstand der laufenden Ermittlungen.