Ukraine-Krieg: Vor Paris-Gipfel: Scholz beschwört Einigkeit Europas

Europäische Staats- und Regierungschefs wollen in Paris über die Pläne von US-Präsident Trump zum Ukraine-Kurs beraten. Bundeskanzler Scholz betont zuvor die Bedeutung der Einigkeit auf dem Kontinent.









Kassel - Vor dem europäischen Sondergipfel zum Ukraine-Kurs in Paris hat Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) die Einigkeit Europas beschworen. Es sei wichtig, alles dafür zu tun, dass Europa stark und geeint bleibe, sagte Scholz bei einer Wahlkampfveranstaltung in Kassel. "Das brauchen wir wegen der Ukraine, das brauchen wir für unsere eigene Sicherheit", betonte Scholz. Mit dem Thema werde er sich in Paris beschäftigen.