1 Wann wie viele Geflüchtete aus der Ukraine ins Gäu kommen werden, ist derzeit unklar. In Gechingen, Althengstett, Ostelsheim und Simmozheim bereitet man sich jedenfalls bestens auf deren Ankunft vor. Foto: Gollnow/dpa

Die Hilfsbereitschaft für die Menschen, die vor dem Krieg in der Ukraine fliehen, ist auch im Gäu enorm. Damit Unterstützung auch dort ankommt, wo sie gebraucht wird, erfassen die Gemeinden, was benötigt wird und welche Hilfe aus der Bevölkerung angeboten werden kann.















Althengstett/Gechingen/Ostelsheim/Simmozheim - Ganz einfach ist das freilich nicht, weil die Dynamik durch den Flüchtlingsstrom nicht abschätzbar ist. Noch ist nicht abzusehen, wann wie viele Flüchtlinge kommen. In den Landeserstaufnahmestellen (LEA) wie in Karlsruhe werden die Geflüchteten, meist Frauen mit Kindern, medizinisch versorgt, bekommen Impfungen und weiterführende Informationen in ihrer Sprache. Kurz darauf kommen sie dann in den Kommunen an, viele von ihnen landen aber auch dort, ohne vorher in einer LEA gewesen zu sein.