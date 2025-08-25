Die Hoffnungen auf baldige weitere Verhandlungen zur Beendigung des Ukraine-Kriegs sind gesunken. US-Vizepräsident Vance lobt Russland: Moskau habe erstmals signifikante Zugeständnisse gemacht.
Washington - Russland hat nach Darstellung von US-Vizepräsident JD Vance "erhebliche Zugeständnisse" für Verhandlungen über ein Ende des Kriegs in der Ukraine gemacht. "Sie waren tatsächlich bereit, bei einigen ihrer Kernforderungen flexibel zu sein. Sie haben darüber gesprochen, was notwendig wäre, um den Krieg zu beenden", sagte Vance in einem Interview des Senders NBC. Russland habe zugestimmt, "dass die Ukraine nach dem Krieg ihre territoriale Integrität behalten wird. Sie haben erkannt, dass sie in Kiew kein Marionettenregime installieren können."