Ukraine-Krieg: USA bestätigen: Nordkoreanische Truppen in Russland

1 US-Verteidigungsminister Lloyd Austin blickt mit Sorge auf eine Entsendung nordkoreanischer Soldaten nach Russland. (Archivbild) Foto: Andreas Arnold/dpa

Berichte über Soldaten aus Nordkorea, die in Russland für einen möglichen Einsatz in der Ukraine trainieren, sorgen für Unruhe. Nun geben die USA Einblick in ihre Erkenntnisse.









Rom/Washington - Die US-Regierung hat gesicherte Erkenntnisse, dass sich nordkoreanische Truppen in Russland aufhalten. Das sagte US-Verteidigungsminister Lloyd Austin am Rande eines Besuches in Rom vor Journalisten. "Was genau tun sie dort? Das bleibt abzuwarten", sagte er. "Wenn sie die Absicht haben, an diesem Krieg im Namen Russlands teilzunehmen, dann ist das ein sehr, sehr ernstes Problem", betonte der Pentagon-Chef mit Blick auf den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Dies hätte nicht nur Auswirkungen in Europa, sondern auch auf die Situation im Indopazifik, mahnte er. Austin nannte keine weiteren Details.