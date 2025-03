Ukraine-Krieg: US-Gesandter: Hilfsstopp sollte Ukraine eine Lehre sein

1 Kellogg spricht bei einem Besuch in Kiew Mitte Februar mit Selenskyj. (Archivbild) Foto: Evgeniy Maloletka/AP/dpa

Verhandlungen mit dem Kantholz: So erklärt der US-Sondergesandte Keith Kellogg den Stopp der Militärhilfe für die Ukraine. Er vergleicht das Land mit einem störrischen Maultier.









Washington - Die amerikanische Militärhilfe für die Ukraine musste nach Darstellung des US-Sondergesandten Keith Kellogg eingestellt werden, um die ukrainische Führung an den Verhandlungstisch zu bewegen. "Ich kann es am besten so beschreiben, als würde man einem Maultier mit einem Kantholz auf die Nase hauen", sagte Kellogg bei einer Veranstaltung des Council on Foreign Relations. "So bekommt man ihre Aufmerksamkeit." Er betonte, dass es sich um einen vorübergehenden Hilfsstopp handele – nicht um ein endgültiges Ende der Unterstützung.