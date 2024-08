Ukraine-Krieg: Luftangriff - Ukraine nimmt vier Reaktoren vom Netz

1 Die Ukraine hat nach eigenen Angaben vier Reaktorblöcke als Folge eines russischen Luftangriffs vom Netz nehmen müssen. (Archivbild) Foto: Ukrainian Presidential Office/Planet Pix Pool via ZUMA Press Wire/dpa

Russland beschießt Kraftwerke in der Ukraine, doch auf die Atomkraftwerke wird nicht gezielt. Trotzdem sind die sensiblen Nuklearanlagen von Angriffen betroffen.









Kiew/Wien - Wegen eines russischen Luftangriffs hat die Ukraine nach offiziellen Angaben vier Atomreaktoren zeitweise abschalten müssen. Diese Angaben machte die Regierung in Kiew in einem Schreiben an die Internationale Atomenergie-Behörde in Wien. Die IAEA veröffentlichte wie erbeten den Brief eines Mitgliedslandes, äußerte sich aber bislang nicht zum Sachverhalt.