Ukraine-Krieg: Trump und Putin reden über Gebietsabtretungen der Ukraine

Wie stellen sich Russland und die USA ein Ende des Kriegs in der Ukraine vor? Wenige Tage vor einem Gipfel sickern Details durch, und sie sehen nicht gut aus für Kiew.
Kiew/Washington/Moskau - US-Präsident Donald Trump und Kremlchef Wladimir Putin scheinen bei ihren Überlegungen für ein Kriegsende von großen Gebietsabtretungen der Ukraine auszugehen - Kiew lehnt dies strikt ab. "Die Ukrainer werden ihr Land nicht dem Besatzer schenken", sagte Präsident Wolodymyr Selenskyj in einer Videobotschaft in Kiew. "Die Antwort auf die territorialen Fragen der Ukraine steht in der Verfassung der Ukraine. Davon wird niemand abweichen, und niemand kann abweichen."