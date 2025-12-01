Ukraine-Krieg: Trump sieht gute Chance auf Deal bei Ukraine-Verhandlungen

1 Trump gibt sich mit Blick auf ein Abkommen für ein Kriegsende optimistisch. Foto: Alex Brandon/AP/dpa Die Bemühungen um ein Ende des russischen Kriegs in der Ukraine laufen auf Hochtouren. Die USA spielen dabei eine wichtige Rolle. Ihr Präsident gibt sich optimistisch.







Washington - US-Präsident Donald Trump gibt sich nach Gesprächen zwischen Vertretern der Ukraine und seiner Regierung über Wege zur Beendigung des Ukraine-Kriegs optimistisch. An Bord der Präsidentenmaschine Air Force One verwies er zwar auf "schwierige kleine Probleme" der Ukrainer und nannte als Beispiel den "nicht hilfreichen" Korruptionsskandal in dem Land. Die Nachfrage einer Journalistin, ob das die Friedensgespräche behindere, bejahte er allerdings nicht und führte vielmehr kurz darauf aus: "Ich denke, es gibt eine gute Chance, dass wir einen Deal machen können".