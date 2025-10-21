Der Präsident sagte weiter, seine Regierung werde „in den nächsten zwei Tagen darüber informieren, was wir tun“. Das Weiße Haus hatte zuvor überraschend mitgeteilt, es gebe „keine Pläne“ für ein Treffen zwischen Trump und Putin „in naher Zukunft“. Der US-Präsident hatte erst vergangenen Donnerstag angekündigt, er wolle sich binnen zwei Wochen mit Putin in der ungarischen Hauptstadt Budapest treffen.