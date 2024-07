Ukraine-Krieg: Selenskyj: Zerbombte Kinderklinik wird wieder aufgebaut

1 Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj spricht mit den Medien bei seiner Ankunft zu einem EU-Gipfel. Beim Nato-Gipfel in Washington verspricht er Hilfe für das bei einem Raketenangriff beschädigte Kinderkrankenhaus. (Archivbild) Foto: Geert Vanden Wijngaert/AP/dpa

Aus Washington verspricht der ukrainische Präsident Selenskyj Hilfe für die Opfer des russischen Raketenangriffs. Vor allem um den Wiederaufbau des Kinderkrankenhauses will er sich kümmern.









Washington - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat den Wiederaufbau des bei einem russischen Raketenangriff schwer beschädigten Kinderkrankenhauses in Kiew angekündigt. 100 Millionen Hrywnja (umgerechnet 2,3 Millionen Euro) seien für die Unterstützung des Krankenhauses bereits angewiesen worden, weitere 300 Millionen Hrywnja würden folgen, sagte Selenskyj in seiner abendlichen Videobotschaft - diesmal aus Washington, wo der ukrainische Staatschef am Nato-Gipfel teilnehmen wird. Er dankte allen privaten Spendern, die die Klinik unterstützt haben und versprach, allen Familien Hilfe, deren Angehörige bei der Attacke getötet oder verletzt wurden.