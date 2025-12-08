Ukraine-Krieg: Selenskyj will überarbeiteten US-Friedensplan bis Dienstag an Washington senden

Die erste Fassung des Friedensplans von US-Präsident Donald Trump stieß in Kiew und bei den Verbündeten auf Ablehnung. Nun soll bald eine neue Fassung übermittelt werden.
Eine überarbeitete Version des US-Friedensplans für ein Ende des Ukraine-Kriegs soll nach Angaben des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj bis zum morgigen Dienstag an Washington übermittelt werden. Der von den USA ausgearbeitete Friedensplan sei inzwischen von 28 auf 20 Punkte gekürzt worden, teilte Selenskyj ukrainischen Journalisten mit.