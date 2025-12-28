Ukraine-Krieg: Selenskyj trifft Trump früher als geplant

Der ukrainische Staatschef wird von US-Präsident Donald Trump in dessen Privatclub in Florida empfangen. Das Treffen wird etwas früher stattfinden als bislang angekündigt.

Palm Beach/Washington - Das Treffen zwischen US-Präsident Donald Trump und dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj in Florida an diesem Sonntag über ein mögliches Ende des Ukraine-Kriegs wird zeitlich etwas vorgezogen. Das bilaterale Gespräch ist nun für 13.00 Uhr Ortszeit (19.00 MEZ) angesetzt und damit zwei Stunden früher als bislang geplant, wie das Weiße Haus mitteilte. Ein Grund wurde nicht genannt. Zeitverschiebungen per se sind erst einmal nichts Ungewöhnliches im Terminkalender des US-Präsidenten.

Trump hält sich derzeit in seiner luxuriösen Residenz Mar-a-Lago in Palm Beam im US-Bundesstaat Florida auf. In dem Privatclub hatte er in der Vergangenheit immer wieder hochrangige Politiker empfangen. Laut einem Bericht des öffentlich-rechtlichen ukrainischen Senders Suspilne traf Selenskyj am Samstagabend (Ortszeit) bereits in den USA ein.

Nach dem Treffen mit Präsident Trump will Selenskyj das Gespräch mit weiteren westlichen Verbündeten der Ukraine fortsetzen. "Wir brauchen sowohl an der Front als auch in der Diplomatie eine starke Position, damit (Kremlchef Wladimir) Putin nicht manipulieren und ein echtes und gerechtes Ende des Krieges verhindern kann", schrieb der ukrainische Präsident bei Telegram. Elf Staats- und Regierungschefs aus Europa und Kanada sowie die Spitzen von EU und Nato hatten Selenskyj vor seinem Treffen mit Trump bei einer Telefonschalte den Rücken gestärkt.

Die Ukraine verteidigt sich mit westlicher Hilfe seit fast vier Jahren gegen den russischen Angriffskrieg.