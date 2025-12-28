Ukraine-Krieg: Selenskyj trifft Trump früher als geplant

Der ukrainische Staatschef wird von US-Präsident Donald Trump in dessen Privatclub in Florida empfangen. Das Treffen wird etwas früher stattfinden als bislang angekündigt.
Palm Beach/Washington - Das Treffen zwischen US-Präsident Donald Trump und dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj in Florida an diesem Sonntag über ein mögliches Ende des Ukraine-Kriegs wird zeitlich etwas vorgezogen. Das bilaterale Gespräch ist nun für 13.00 Uhr Ortszeit (19.00 MEZ) angesetzt und damit zwei Stunden früher als bislang geplant, wie das Weiße Haus mitteilte. Ein Grund wurde nicht genannt. Zeitverschiebungen per se sind erst einmal nichts Ungewöhnliches im Terminkalender des US-Präsidenten.