Ukraine-Krieg: Selenskyj nach Scholz-Besuch: Danke, Deutschland

1 Selenskyj bedankte sich beim Kanzler und ganz Deutschland. Foto: Kay Nietfeld/dpa

Deutschland liefert weitere Waffen an die Ukraine. Und Präsident Selenskyj hofft, dass es auch in Zukunft so weitergeht - «unabhängig davon, was in der Weltpolitik passiert».









Kiew - Nach dem ersten Besuch des Bundeskanzlers in Kiew seit zweieinhalb Jahren hat sich der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj nochmals für die anhaltende Unterstützung aus Deutschland im Abwehrkampf gegen Russland bedankt. Deutschland sei "auf dem Kontinent (...) die Nummer eins, was die Unterstützung für die Ukraine angeht, fast 30 Milliarden Euro", betonte er in seiner abendlichen Videoansprache. "Ich möchte Ihnen persönlich danken, Olaf, und ich danke Ihrem Land, ich danke Deutschland!"