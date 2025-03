Ukraine-Krieg: Selenskyj: Es gab keinen Tag ohne Dankbarkeit für US-Hilfe

1 Selenskyj an Trump: "Es gab keinen Tag, an dem wir keine Dankbarkeit empfunden haben." Foto: Peter Nicholls/PA Wire/dpa

Trump und Vance warfen Selenskyj beim Eklat im Weißen Haus mangelnde Dankbarkeit vor. Der Ukrainer betont nun seine Wertschätzung für die Hilfe der USA.









Link kopiert



Kiew/London - Nach dem beispiellosen Eklat mit US-Präsident Donald Trump im Weißen Haus betont der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj seine große Wertschätzung für die Hilfe der USA im Abwehrkrieg gegen Russland. "Natürlich wissen wir um die Bedeutung Amerikas, und wir sind dankbar für die ganze Unterstützung, die wir von den Vereinigten Staaten erhalten haben", sagte Selenskyj in seiner in der Nacht nach dem Gipfel in London veröffentlichten Video-Botschaft.