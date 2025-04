Ukraine-Krieg: Russlands UN-Vertreter nennt Waffenstillstand unrealistisch

1 Russlands UN-Botschafter Nebensja dämpft Hoffnungen auf eine Waffenruhe in der Ukraine. (Archivbild) Foto: -/UNTV/AP/dpa

30 Tage lang sollte es keine Angriffe auf Energieanlagen mehr geben, so hatten es Russland und die Ukraine vereinbart. Doch beide Seiten werfen sich Verstöße vor. Moskau zieht ein ernüchterndes Fazit.









New York - Ein Waffenstillstand im Ukraine-Krieg ist nach Worten des russischen Botschafters bei den Vereinten Nationen zurzeit unrealistisch. Schon die Vereinbarung der beiden Kriegsparteien, im beidseitigen Einvernehmen die Angriffe auf Energieeinrichtungen im jeweiligen Nachbarland einzustellen, habe nicht funktioniert, sagte der russische UN-Vertreter Wassilij Nebensja in New York. "Wir haben es mit einer begrenzten Waffenruhe zur Energieinfrastruktur versucht, die von der ukrainischen Seite nicht eingehalten wurde. Unter diesen Umständen ist es schlicht unrealistisch, jetzt über einen Waffenstillstand zu sprechen." Auch die Frage, wer die Einhaltung eines solchen Waffenstillstands überwachen sollte, sei ungeklärt.