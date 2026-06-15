Ukraine-Krieg: Brand in Kiewer Höhlenkloster durch russischen Beschuss

Die russische Armee feuerte wieder Raketen auf die ukrainische Hauptstadt Kiew. Schäden gab es an einem zum Weltkulturerbe zählenden Hauptheiligtum der ukrainischen und russischen orthodoxen Kirchen.
Kiew - Infolge eines russischen Raketenangriffs auf Kiew ist die Hauptkirche des Unesco-geschützten Höhlenklosters in Brand geraten. "Nach operativen Informationen gibt es ernsthafte Schäden auf dem Gelände des Höhlenklosters", schrieb der Militärgouverneur der Dreimillionenstadt, Tymur Tkatschenko, bei Telegram. In sozialen Netzwerken kursierende Bilder zeigten Flammen im Dachbereich der Mariä-Entschlafens-Kathedrale auf dem Klostergelände.