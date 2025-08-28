Lage im Überblick: Ukraine schickt Unterhändler in die USA - neue Luftangriffe

Während Russland sein Nachbarland erneut mit Drohnen- und Raketenangriffen überzieht, bemühen sich die Verteidiger um internationale Unterstützung. Bringen Gespräche in den USA den erhofften Erfolg?
Kiew - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj schickt seine Chefunterhändler zu Gesprächen über Sicherheitsgarantien für sein von Russland angegriffenes Land in die USA. Präsidialamtschef Andrij Jermak und Ex-Verteidigungsminister Rustem Umjerow sollen am Freitag in New York mit Vertretern der Regierung von US-Präsident Donald Trump sprechen, wie Selenskyj in Kiew ankündigte. Seitens der Amerikaner bestätigte Trumps Russland-Unterhändler Steve Witkoff das Treffen. Derweil überzieht das russische Militär die Ukraine einmal mehr großflächig mit Luftangriffen.