Ukraine-Krieg Russische Angriffe: Atombehörde warnt vor Unfall in AKW

IAEA-Chef Grossi ist alarmiert. Die Sicherheit der AKW in der Ukraine sei weiter bedroht. Am Dienstag hätten die IAEA-Expertenteams wegen Luftangriffswarnungen dreimal in die Schutzräume gemusst.