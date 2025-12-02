Friedensbemühungen: Putin sprach mit US-Vertretern lange über Ukraine-Krieg

Was hat ein langes Gespräch in Moskau über ein Ende des Ukraine-Kriegs gebracht? Von den Ergebnissen soll erst einmal US-Präsident Trump erfahren.
Moskau - Im Ringen um ein mögliches Ende des Ukraine-Kriegs hat Kremlchef Wladimir Putin etwa fünf Stunden mit den US-Unterhändlern Steve Witkoff und Jared Kushner gesprochen. Das meldete die staatliche russische Nachrichtenagentur Tass in Moskau. Im sozialen Netzwerk X nannte der russische Unterhändler Kirill Dmitrijew die Verhandlungen produktiv und fügte das Emoji einer Friedenstaube hinzu.