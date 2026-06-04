Ukraine-Krieg: Putin zeigt sich weiter siegesgewiss bei Wirtschaftsforum

Kremlchef Putin betont seine Dialogbereitschaft im Ukraine-Krieg. Trotz Problemen an der Front fordert er dafür weitere Gebiete und verweist auch auf eine angebliche Abmachung mit US-Präsident Trump.
St. Petersburg - Kremlchef Wladimir Putin beharrt auf seiner Forderung nach einer vollständigen russischen Kontrolle der Gebiete Donezk und Luhansk als Voraussetzung für einen Frieden in der Ukraine. Die Forderung sei kein Widerspruch zu der postulierten Dialogbereitschaft, sagte Putin beim Treffen mit ausländischen Nachrichtenagenturen.