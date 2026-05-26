Ukraine-Krieg: Putin will mit Schuldenerlass neue Soldaten werben

Der Krieg in der Ukraine kommt aus russischer Sicht nicht voran – nur die Verluste steigen. Nun hat der Kreml mit einer Werbemaßnahme darauf reagiert.
Der Kreml will mit neuen finanziellen Anreizen weitere Kämpfer für seinen Krieg in der Ukraine anwerben. „Die Teilnehmer der militärischen Spezialoperation und ihre Ehepartner sind von Zahlungsverpflichtungen wegen überfälliger Kredite bis zu einer Summe von zehn Millionen Rubel (umgerechnet knapp 120.000 Euro) befreit“, teilte der Kreml in seinem Telegramkanal mit. Ein entsprechendes Dekret hat Präsident Wladimir Putin unterzeichnet.