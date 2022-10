"Papa, hol mich hier raus" Sertac Gülenc aus VS zieht im Kampf um Sohn alle Register

"Papa, bitte hol mich hier raus." Die flehenden Worte seines Sohnes treiben ihn an. Sertac Gülenc kämpft seit Monaten darum, seinen achtjährigen Sohn Leon (Name von der Redaktion geändert) wieder nach Hause zu holen. Dieser lebt nun nicht mehr in einer Pflegefamilie, sondern in einem Heim.