Ukraine-Krieg: Neuer großer Drohnenangriff auf die Ukraine

1 Die russischen Streitkräfte hatten das Nachbarland schon in den Nächten auf Samstag und Sonntag mit Raketen, Marschflugkörpern und Hunderten Drohnen massiv bombardiert. Foto: Uncredited/Ukrainian Emergency Service/AP/dpa Zwei Nächte mit massivem Bombardement hat die Ukraine zuletzt durchlitten. Nun zeichnet sich erneut eine großangelegte Attacke ab.







Kiew - Die russische Armee hat die Ukraine am Abend erneut mit großen Schwärmen von Drohnen angegriffen. Im Norden, Osten und Süden des Landes herrschte Luftalarm. Ukrainische Militärbeobachter zählten auf ihren Telegramkanälen schon vor Mitternacht mehr als 100 russische Kampfdrohnen in der Luft. Wie die ukrainische Luftwaffe mitteilte, griffen russische Drohnen vom Schwarzen Meer her die Hafenstadt Odessa an.