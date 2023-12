Ukraine-Krieg: Russisches Kriegsschiff in Krim-Hafen getroffen - ein Toter

Russisches Kriegsschiff in Krim-Hafen getroffen - ein Toter

1 Das Landungsschiff „Nowotscherkassk“ wurde wohl Ziel eines ukrainischen Luftangriffs. (Archivbild) Foto: dpa/Ulf Mauder

Die Ukraine hat sich in ihrem Abwehrkampf gegen Moskaus Angriffskrieg seit langem der Zerstörung der russischen Schwarzmeerflotte verschrieben. Diesmal traf ein Luftangriff ein großes Landungsschiff. Kriegsherr Putin wurde umgehend informiert.









Die ukrainischen Luftstreitkräfte haben nach eigenen Angaben ein Kriegsschiff der russischen Schwarzmeerflotte auf der von Moskau annektierten Krim zerstört. Das große Landungsschiff „Nowotscherkassk“ sei mit Marschflugkörpern im Hafen der Stadt Feodossija auf der Schwarzmeer-Halbinsel getroffen worden, teilte der Kommandeur der ukrainischen Luftstreitkräfte, Mykola Oleschtschuk, am Dienstag mit. Das Verteidigungsministerium in Moskau bestätigte den Angriff, sprach aber nur von Schäden an dem Schiff. Außerdem habe die russische Flugabwehr zwei Kampfjets der ukrainischen Luftwaffe abgeschossen bei der Attacke.