Ukraine-Krieg: Militärgeheimdienst: Mehr Spionage gegen die Bundeswehr

1 Konrad-Adenauer-Kaserne in Köln Foto: Thomas Banneyer/dpa

Mit Spionage in Deutschland versuchen russische Geheimdienste ihren Streitkräften Vorteile im Ukraine-Krieg zu verschaffen. Der MAD warnt, die Aufklärung verlagere sich «auf die taktische Ebene».









Köln/Berlin - Russische Geheimdienste haben ihre Spionage gegen die deutsche Ukraine-Hilfe und die Bundeswehr verstärkt. Damit habe sich das vornehmlich strategische Interesse der russischen Dienste an Militärpolitik und -strategie "zunehmend auf die taktische Ebene verlagert", schreibt der Militärische Abschirmdienst (MAD) in seinem neuen Jahresbericht. Er lag der Deutschen Presse-Agentur in Berlin am Donnerstag vor.