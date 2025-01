Ukraine-Krieg: Kritik an Aufstellung neuer ukrainischer Brigaden

1 Ukrainische Militärblogger sagen, dass Organisationsfehler in der Armee oft zu Verlusten führen. (Archivbild) Foto: Evgeniy Maloletka/AP/dpa

Die von Russland mit Krieg überzogene Ukraine braucht neue kampfstarke Truppen. Doch bei deren Aufbau läuft nach Angaben von Beobachtern einiges schief. Es gebe viele Fälle von Fahnenflucht.









Kiew - In der Ukraine werfen unabhängige Militärexperten der politischen und militärischen Führung Fehler bei der Aufstellung neuer Truppenteile vor. Der Journalist Jurij Butussow schilderte auf dem Portal "Zensor.net" den Fall der neuen 155. mechanisierten Brigade, eines Prestigeprojekts der Kooperation mit Frankreich. Noch bevor die Brigade an die Front kam, seien 1.700 ihrer Soldaten desertiert - darunter angeblich 50 schon während der Ausbildung in Frankreich.