Ukraine-Krieg: Kreml sieht Ukraine-Gespräche noch ganz am Anfang

Kremlsprecher Peskow dämpft die Erwartungen: Trotz erstem Treffen in Abu Dhabi sind schnelle Ergebnisse im Ukraine-Krieg nicht in Sicht. Was steckt hinter der «Formel von Anchorage»?
Moskau - Der Kreml sieht die Gespräche zwischen Russland, der Ukraine und den USA über ein Ende des Krieges noch ganz am Anfang. "Es wäre falsch, mit großer Ergebnisträchtigkeit zu rechnen", kommentierte Kremlsprecher Dmitri Peskow ein erstes Treffen, das am vergangenen Wochenende in Abu Dhabi in den Vereinigten Arabischen Emiraten stattfand.