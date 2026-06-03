Ukraine-Krieg: Kraftstoffausgabe im russisch besetzten Luhansk begrenzt

Bei ihren Gegenangriffen nimmt die Ukraine die russische Ölindustrie ins Visier. Nach Einschränkungen auf der annektierten Halbinsel Krim folgen nun Tank-Begrenzungen der Besatzer im Gebiet Luhansk.
Luhansk - Nach der Einführung von Benzin- und Diesel-Limits auf der von Russland annektierten Halbinsel Krim müssen sich nun auch die Menschen im besetzten ukrainischen Gebiet Luhansk auf eine begrenzte Ausgabe von Kraftstoff einstellen. Bei den Marken AI-95 (entspricht Super in Europa) und AI-92 (Normal) sowie Diesel werde die Abgabe auf höchstens 20 Liter pro Person beschränkt, meldete die staatliche russische Nachrichtenagentur Tass unter Berufung auf die Besatzungsbehörden.