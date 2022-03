1 Das Unternehmen Leuco aus Horb ist weltweit einer der führenden Anbieter von hartmetall- und diamantbestückten Maschinenwerkzeugen für die Holz- und Kunststoffbearbeitung. (Archivfoto) Foto: Hopp

Kaum ein Unternehmen der Region steht so im Spannungsfeld des Ukraine-Krieges wie Leuco. In der Ukraine, in Weißrussland und in Russland werden Landesgesellschaften betrieben. Die Sorge um Mitarbeiter in der Ukraine ist groß, so wie auch bei Bosch Rexroth.















Horb - 36 Mitarbeiter arbeiten für Leuco in der Ukraine – am Hauptsitz in Kiew und in der Außenstelle Lwiw (Lemberg) – normalerweise. Denn nichts ist mehr, wie es bis vor einigen Wochen noch war. Die angespannte Situation merkt man auch Leuco-Vorstandsvorsitzender Frank Diez an. "Wir sind genauso überrascht wie der Rest der Welt. Für diesen Krieg gibt es keine Rechtfertigung", sagt er.