Finnlands früherer Präsident Sauli Niinistö versuchte lange, den Kontakt zu Kremlchef Wladimir Putin nicht abreißen zu lassen. Zur Funkstille zwischen Europa und Moskau hat er eine klare Meinung.
Helsinki - Er galt lange Zeit als wichtiger Kontakt der EU zu Kremlchef Wladimir Putin, nach der russischen Invasion in die Ukraine führte er sein Land dann in die Nato: Der frühere finnische Präsident Sauli Niinistö spricht sich für direkte Gespräche europäischer Regierungschefs mit Russland aus. Angesichts der Verhandlungen von US-Präsident Donald Trump mit Putin über ein Ende des Ukraine-Kriegs riet das finnische Staatsoberhaupt der Jahre 2012 bis 2024 dazu, ebenfalls mit dem russischen Präsidenten zu reden.