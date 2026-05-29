Ukraine-Krieg: Drohne trifft Hochhaus in rumänischer Stadt nahe der Ukraine

Der Nato-Staat Rumänien grenzt an die Ukraine. In der Stadt Galati schlägt nachts in einem mehrstöckigen Wohnhaus eine Drohne ein. Auf Explosionen spezialisierte Ermittler untersuchen den Vorfall.
Galati - Eine Drohne hat in der rumänischen Stadt Galati nahe der Grenze zur Ukraine ein Hochhaus getroffen. Der Einschlag löste einen Brand im zehnten Stock des Gebäudes aus, zwei Leichtverletzte wurden vor Ort versorgt, wie das Innenministerium des EU- und Nato-Staats auf Facebook mitteilte. Zunächst seien keine weiteren Drohnen gesichtet worden. Ein auf Explosionen spezialisiertes Ermittlerteam sei auf dem Weg zum Einsatzort.