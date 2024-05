Bundesregierung erlaubt Ukraine Waffeneinsatz in Russland

1 Mehr zum Thema in Kürze. Foto: ---/dpa-Infografik/dpa

Die Bundesregierung gibt der Ukraine die Erlaubnis, von Deutschland gelieferte Waffen auch gegen militärische Ziele in Russland einzusetzen. Das teilte Sprecher Steffen Hebestreit am Freitag in Berlin mit.









Link kopiert



Berlin - Die Bundesregierung gibt der Ukraine die Erlaubnis, von Deutschland gelieferte Waffen auch gegen militärische Ziele in Russland einzusetzen. Das teilte Sprecher Steffen Hebestreit am Freitag in Berlin mit.