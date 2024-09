Ukraine-Krieg: Biden zu Drohung aus Moskau: Denke nicht sehr viel an Putin

1 US-Präsident Joe Biden zeigt sich von den jüngsten Drohungen des russischen Präsidenten Wladimir Putin unbeeindruckt. Foto: Stefan Rousseau/PA Wire/dpa

Kiew will mit westlichen Waffen Ziele in Russland angreifen. Moskau schick vorauseilend Drohungen an den Westen. Doch davon will sich der US-Präsident nicht beeindrucken lassen.









Washington - US-Präsident Joe Biden hat betont gelassen auf Drohungen von Kremlchef Wladimir Putin hinsichtlich eines möglichen ukrainischen Einsatzes weitreichender westlicher Waffen gegen Ziele in Russland reagiert. Auf die Frage eines Reporters, was er über die jüngsten Drohungen des russischen Präsidenten denke, sagte Biden bei einem Treffen mit dem britischen Regierungschef Keir Starmer im Weißen Haus, er denke nicht sehr viel an Putin. Zugleich betonte Biden, der Kremlchef werde nicht siegen in dem Krieg, sondern die Ukraine.