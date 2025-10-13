Bei der Abwehr der russischen Invasion zielt das ukrainische Militär immer wieder auf die Treibstoffversorgung des Gegners. Einen Treffer gibt es russischen Angaben zufolge auf der Halbinsel Krim.
Simferopol - Ein ukrainischer Drohnenangriff hat nach russischen Angaben ein großes Tanklager auf der von Russland annektierten Halbinsel Krim in Brand gesetzt. Eine Drohne habe in der Nacht ein Öldepot in der Stadt Feodossija getroffen und damit das Feuer ausgelöst, berichtete die russische Nachrichtenagentur Tass unter Berufung auf Moskaus Statthalter auf der Krim, Sergej Aksjonow. Über Verletzte gebe es derzeit noch keine Erkenntnisse.