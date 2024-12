Ukraine-Krieg: Bericht: Soldat Nordkoreas in der Ukraine gefangengenommen

Bericht: Soldat Nordkoreas in der Ukraine gefangengenommen

1 Erstmals soll ein unter russischer Fahne kämpfender Soldat aus Nordkorea im Ukraine-Krieg in Gefangenschaft geraten sein. (Archivbild) Foto: Uncredited/KCNA via KNS/dpa

Die von Nordkorea nach Russland geschickten Soldaten erleiden nach ukrainischen Angaben bereits hohe Verluste. Nun soll erstmals einer von ihnen in Gefangenschaft geraten sein.









Seoul - Im Ukraine-Krieg ist Berichten zufolge erstmals ein aufseiten der russischen Angreifer kämpfender Soldat aus Nordkorea in Gefangenschaft geraten. Wie die südkoreanische Nachrichtenagentur Yonhap meldete, habe der Geheimdienst in Seoul die Gefangennahme eines verwundeten Nordkoreaners bestätigt. Laut ukrainischen Militärangaben hätten ukrainische Spezialeinheiten den Mann bei Einsätzen in der russischen Frontregion Kursk gefangengenommen. Wann dies geschah, sei nicht genannt worden, hieß es.