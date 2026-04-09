Ukraine: Kreml: Putin verkündet Oster-Waffenruhe
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Nach Kremlangaben hat der russische Präsident Wladimir Putin eine Oster-Waffenruhe angekündigt. (Archivbild) Foto: Alexander Kazakov/Pool Sputnik Kremlin via AP/dpa

Der russische Präsident Wladimir Putin hat nach Kremlangaben anlässlich des orthodoxen Osterfests eine Waffenruhe im Krieg gegen die Ukraine verkündet. Sie soll demnach am Samstag um 16.

Moskau - Der russische Präsident Wladimir Putin hat nach Kremlangaben anlässlich des orthodoxen Osterfests eine Waffenruhe im Krieg gegen die Ukraine verkündet. Sie soll demnach am Samstag um 16.00 Uhr (15.00 Uhr MESZ) beginnen und den gesamten Sonntag andauern. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hatte zuletzt mehrfach eine Waffenruhe über die Osterfeiertage gefordert.

 
 