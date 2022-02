2 Der Europa-Park und Nord Stream 2 haben ihre Zusammenarbeit mit sofortiger Wirkung ausgesetzt. Foto: Europa-Park

Rust - Gazprom ist nicht mehr Sponsor der Europa-Park-Achterbahn-Blue Fire. Das teilte der Europa-Park am Donnerstagmittag mit. "Aufgrund der aktuellen Situation haben der Europa-Park und Nord Stream 2 ihre Zusammenarbeit mit sofortiger Wirkung ausgesetzt", erklärte Pressesprecherin Corina Zanger.

Bereits am Dienstag hatte Zanger mitgeteilt, "zu den Kooperationen vor dem Hintergrund aktueller Entwicklungen immer im Austausch mit den Partnern" zu sein. Zu diesem Zeitpunkt hatte der Park erklärt, "in der gesamtpolitischen Lage weiterhin auf eine friedliche Lösung" zu hoffen. Diese Hoffnung hat sich nun mit dem Einmarsch der Russen in die Ukraine zerschlagen - und der Park die Konsequenzen gezogen.

Früher größter Werbepartner

Die Partnerschaft zwischen Europa-Park und Gazprom hinsichtlich der Achterbahn "Blue Fire" besteht seit 2009. Damals wurde zunächst ein Fünf-Jahres-Vertrag geschlossen. Gazprom war damals der größte Werbepartner in der Park-Geschichte. Über den finanziellen Umfang der Zusammenarbeit wurde aber nichts bekannt. Der offizielle Name der Achterbahn lautete bis 2020 "Blue Fire Megacoaster Powered by Gazprom", ab 2020 wurde das europäische Infrastrukturprojekt "Nord Stream 2" mehr in den Vordergrund gerückt. Sponsor war nicht mehr "Gazprom" selbst, sondern dessen Tochterunternehmen "Nord Stream". Die Achterbahn hieß von da an "Blue Fire Megacoaster Powered by Nord Stream 2". Mit der Namensänderung ging vor zwei Jahren auch eine Umgestaltung der Halle und des Wartebereichs neben der Achterbahn einher: Statt dem Unternehmen Gazprom stellte sie nun das Projekt "Nord Stream 2" vor, unter anderem in Form einer Unterwasserreise von Deutschland nach Russland.

Die Achterbahn "Blue Fire" ist Teil des isländischen Themenbereichs. Die 2009 errichtete Attraktion ist eine sogenannte Katapult-Achterbahn. Ihre Züge werden mit Hilfe eines Linear-Synchron-Motors innerhalb von 2,5 Sekunden auf eine Höchstgeschwindigkeit von 100 Stundenkilometern beschleunigt. Die Strecke hat eine Gesamtlänge von 1056 Metern bei einer Höhendifferenz von 38 Meter. Nachdem der Zug mit Fahrgästen beladen wurde, fährt er zunächst in einen sogenannten "Dark-Ride-Teil" mit Felsformationen und als Arbeiter gekleidete Puppen, bevor er ruckartig auf 100 Stundenkilometer zu einer kurvenreichen Fahrt außerhalb des Gebäudes beschleunigt. Zu dieser auch der höchste Looping einer Katapult-Achterbahn innerhalb Europas, eine gewagte 360-Grad-Schraube und zwei weiteren Überkopf-Elementen.