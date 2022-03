3 Matthias Schulte (Zweiter von links) war mit acht weiteren Helfern nach Polen unterwegs. Foto: Schulte

In drei Tagen haben sie mehr als dreitausend Kilometer zurückgelegt: Eine Hilfsorganisation aus Oberprechtal war an die polnische Grenze gefahren. Elithera-Inhaber Matthias Schulte war mit dabei und schildert seine Eindrücke von der Reise.















Link kopiert

Wolfach - "Nur mit den Kleidern an ihrem Körper und einer kleinen Reisetasche fliehen die Menschen aus der Ukraine – sie sind verstört, traumatisiert und haben Angst. Eine Mutter hat ihr zwei Monate altes Baby die ganze Zeit im Arm gehalten und wollte es noch nicht einmal in den Kindersitz setzen", berichtet Matthias Schulte. Der Wolfacher Geschäftsinhaber war am vergangenen Dienstag gemeinsam mit acht weiteren Fahrern zu einer mehrtägigen Hilfsaktion gestartet, um Hilfsgüter nach Polen an die ukrainische Grenze zu bringen und insgesamt 70 Flüchtlinge mit nach Deutschland zu nehmen. Zuvor hatte Schulte bereits unter anderem in seiner Wolfacher Praxis Spenden gesammelt (wir berichteten).

An der Grenze herrscht "totales Chaos"

Dass er bei der bis Donnerstag dauernden Reise mit dabei ist, war für ihn eine "Herzensangelegenheit", über die er nicht lange nachdenken musste. Angst hatte er keine, denn "Wir waren mit drei voll beladenen Neunsitzern und einem Reisebus unterwegs und hatten dank der Oberprechtaler Kontakt zu 28 Flüchtlingen. Unterwegs mussten wir unsere Route noch einmal ändern, weil die Ukrainer eine andere Fluchtroute wählen mussten", erzählt der Physiotherapeut weiter.

An der polnisch-ukrainischen Grenze wurden die Transporter ausgeladen und die Nahrungsmittel, Decken und anderen Dinge in einen Lastwagen umgepackt, der direkt in die Krisengebiete gefahren ist. "Ich habe den Fahrer vor seinem Rückweg in die Ukraine noch herzlich umarmt und das erste Mal seit Jahren wieder richtig Tränen vergossen. Die Lage der Menschen ist einfach schrecklich, unmenschlich und nicht zu begreifen."

An der Grenze mussten Matthias Schulte und sein Team noch einige Stunden warten, bis die hauptsächlich ukrainischen Frauen mit ihren Kindern und Babys zu ihnen gelangen konnten. Dann kam die Nachricht, dass auch Verletzte dabei sein könnten. "Zum Glück war niemand dabei, der schwerer verletzt war. Aber die Kinder hatten Blutflecken auf ihren Pullovern, wovon, wissen wir nicht", berichtet Schulte.

An der polnischen Grenze habe "totales Chaos" geherrscht, hunderte Menschen hätten auf ihre Rettung und Weiterfahrt gewartet – oft mit einem ungewissen Ziel. "Der Großteil der Menschen, die wir mitgenommen haben, wusste auch nicht, wo wir hinfahren", sagt Schulte. Der ursprüngliche Plan, alle in Oberprechtal in die Turnhalle und von dort aus in private Wohnungen zu bringen, sei zuerst nicht aufgegangen.

Zwischenstopp im Europa-Park-Hotel

"An der Grenze haben wir dann die Nachricht vom Landratsamt Emmendingen bekommen, dass wir die Menschen in eine Erstaufnahmestelle bringen müssen und sie von dort aus verteilt werden. Doch wir hatten ihnen versprochen, dass wir das nicht tun."

Zu groß sei die Gefahr, dass Familien getrennt würden, außerdem sei die Wartezeit noch einmal sehr lang und die Wohnbedingungen nicht gut gewesen. Dann die Lösung: Von Donnerstag bis Samstag wurden die Ukrainer im Europa-Park-Hotel Colosseo untergebracht. Zuvor mussten alle einen Corona-Test machen – von 70 waren drei positiv, die dann in Quarantäne gebracht wurden.

Am Samstag ging es für die Flüchtlinge dann doch in die Turnhalle in Oberprechtal, wo noch einmal alle Daten überprüft wurden. Von dort aus durften sie schlussendlich in die bereits organisierten privaten Wohnungen umziehen.

Die hohen bürokratischen Hürden, die Schulte nun zu spüren bekommen hat, kann er nur teilweise nachvollziehen. "Natürlich braucht es Regeln, aber eine Behörde würde eine solche Aktion unmöglich in dieser Zeit hinbekommen und sollte deshalb die privaten Helfer unterstützen." Er jedenfalls will weitermachen, hat bereits weitere Hilfe und Spenden angeboten bekommen – unter anderem vom Wolfacher Pfarrer Stefan Voß. Im Elithera-Gesundheitszentrum wird er eine Spenden-Kasse aufstellen.

Neue Beschlüsse könnten kommen

Für den Ortenaukreis beantwortet Kai Hockenjos die Frage nach bürokratischen Hürden bei privaten Hilfsaktionen: "Eigentlich sollten alle Flüchtlinge in die Erstaufnahmestelle kommen. Wenn schon private Wohnungen bereitstehen, sind wir dafür natürlich dankbar und lassen niemanden an der Grenze stehen. Bald soll es weitere Beschlüsse geben, die eine Aufnahme vereinfachen."