Gesammelt wird, was zum Überleben gebraucht wird: Katharina Hebert und Corinna Gerlach haben eine Spendenaktion für die Ukraine organisiert. Im Kongresszentrum in Freudenstadt werden am Donnerstag, 3. März, von 10 bis 18 Uhr die Spenden entgegengenommen.















Freudenstadt - Katharina Hebert ist von den Bildern aus der Ukraine schockiert: "Ich erkenne in den Leuten im Fernsehen meine Großeltern und meine Mutter wieder. Es ist schrecklich, die Menschen so leiden zu sehen", so die gebürtige Freudenstädterin, deren Eltern 1991 aus dem heutigen Kasachstan nach Deutschland kamen. Seit Tagen wolle sie schon etwas tun, um die Ukrainer zu unterstützen, so die 30-Jährige. So kam ihr der Idee, für die Bewohner Freudenstadts und Umgebung eine Anlaufstelle für Sachspenden zu organisieren: "Ich glaube, dass viele helfen wollen, und durch dieses Projekt soll ihnen die Möglichkeit dazu gegeben werden."

Freude über Mithilfe

Nach einer Internetrecherche stieß die BWL-Studentin auf den Spendenaufruf der Non-Profit-Organisation Arthelps. Diese nimmt unter dem Motto "Pack mit an – pack mit ein" fürs Überleben essenzielle Sachspenden, unter anderem auch in Stuttgart, entgegen und liefert sie mit Lastwagen und Bussen direkt in die Ukraine. Über Instagram habe sie sich mit "Arthelps" in Verbindung gesetzt und eine Lieferung für Freitag, 4. März, angekündigt, so Hebert.

Als sie auf der Suche nach einem geeigneten Standort für die Zwischenlagerung der Spenden war, wurde sie über Kontakte im Einzelhandel an Corinna Gerlach, Veranstaltungsleiterin von Freudenstadt Tourismus, vermittelt. Innerhalb kürzester Zeit habe diese die Räume des Kongresszentrums in der Lauterbadstraße 5 organisiert. Hebert freut sich über die Mithilfe der Stadt: "Ich hätte mir niemals erträumt, dass das Projekt so riesig wird. Ich muss einen großen Dank an Frau Gerlach für ihre Unterstützung aussprechen." Froh ist sie auch, dass Freudenstadt Tourismus das Projekt über die sozialen Netzwerke verbreitet. Von der ersten Überlegung bis zur Organisation der Räume seien keine 24 Stunden vergangen, so Hebert.

Auf Projekt konzentriert

Hebert selbst wurde für diese Woche von ihrer Studiengangleiterin der Dualen Hochschule Ravensburg von den Vorlesungen freigestellt, damit sie sich ihrem Projekt widmen kann. Um die Güter zu sortieren, entgegenzunehmen und zu verpacken, haben sich bereits Bekannte und Freunde von Hebert als Helfer gemeldet. Auch die über 70 Jahre alte Mutter von Gerlach will die Aktion unterstützen. Momentan gehe man von ungefähr zehn Hilfskräften für Donnerstag aus. Damit die Helfer nicht hungern müssen, werde ein lokaler Gastronom diese kostenfrei mit Mittagessen versorgen.

Schwer abzuschätzen

Neben Privatpersonen sind auch Firmen als Spender willkommen. So wurde Hebert von einigen Unternehmern und Betrieben bereits Unterstützung – unter anderem in Form von Kartons und Hygieneartikeln – zugesichert. Das Martin-Haug-Stift beteiligt sich mit Helfern und beim Transport. Da die Menge an Spenden schwer einzuschätzen sei, stehe noch nicht fest, wie die Hilfspakete nach Stuttgart geliefert werden. "Wir sind auf alles vorbereitet. Egal, wie viele Pakete wir am Ende im Kongresszentrum lagern. Der Transport nach Stuttgart wird kein Problem darstellen", sagt Veranstaltungsleiterin Gerlach. Es hätten sich für den Transport schon weitere Freiwillige gemeldet. Hebert und Gerlach betonen, wie wichtig es ist, auch als Einzelperson Engagement zu zeigen. "Das Teilen auf Social Media ist sehr wichtig für das Projekt. Vielen Dank an alle, die auf die Aktion aufmerksam machen", sagt Hebert.

Jeder kann helfen

Letztlich gehe es um die Menschen in der Ukraine, denen alle helfen könnten, egal wie klein der Beitrag zu sein scheine, so Hebert. Darum sei es auch wichtig, dass sich an der Spendenaktion möglichst viele Menschen beteiligen. "Jeder hat von den Listen irgendwas zuhause. Jede Kleinigkeit hilft. Danke an alle, die sich beteiligen", sagt Gerlach.

Was gebraucht wird

Was kann gespendet werden? Bei "Arthelps" werden Bestandteile des sogenannten "Basispakets" und bestimmte alternative Artikel angenommen.

Das Basispaket beinhaltet haltbare Lebensmittel wie Konserven (mindestens noch sechs Monate haltbar), Energieriegel, Schokolade, Lutscher und Bonbons, Erdnüsse, haltbares Brot, Kekse und Kräcker, Zahnbürsten, Zahnpasta, Handtücher, Flüssigseife, Taschenlampen, Desinfektionsmittel und Masken.

Als alternative Produkte können gespendet werden: Windeln aller Größen, Damenbinden, Feuchttücher, Wärmepflaster, Desinfektionsspray, Verbandskästen, Babynahrung, Powerbanks, zusammenfaltbare Betten, Schützer für Knie und Ellenbogen, Generatoren, Walkie-Talkies, Helme, Decken, Schlafsäcke, Mützen, Handschuhe und Socken. Es müssen keine fertigen Basis- oder Alternativpakete abgegeben werden. Zwar wäre das wünschenswert, es können aber auch einzelne Artikel von der Liste zum Kongresszentrum gebracht werden. Wer fertige Pakete abgibt, soll diese außen mit Produkt- und Mengenangaben versehen. Aus Zollgründen können nur die aufgelisteten Artikel gespendet werden.