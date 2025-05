Jeder der möchte kann mitmachen: Am Freitag unternimmt das katholische Dekanat Balingen einen Spendenlauf. Unterstützt wird ein Projekt in der Ukraine.

Der russische Angriffskrieg in der Ukraine ist nach drei Jahren schon fast traurige Normalität geworden. Das katholische Dekanat Balingen möchte das Leid der Bevölkerung wieder in Erinnerung rufen und konkret helfen – mit einem Spendenlauf am Freitag, 16. Mai.

Das Dekanat veranstaltet an diesem Tag einen Spendenlauf zugunsten eines Hilfsprojekts in Strilezkyj Kut, einem Ort in der Südwestukraine. Zwischen 15 und 19 Uhr können auf dem Heilig-Geist Kirchplatz in Balingen Menschen jeden Alters ihre Runden drehen – für den guten Zweck.

Lesen Sie auch

Wicker: Im Fokus steht der gute Zweck

Die Idee des Laufs ist einfach, heißt es in einer Ankündigung: Jeder Teilnehmende sucht sich vorab einen Sponsor oder einen Gönner, die pro Runde einen festen Betrag spenden – zum Beispiel 50 Cent, ein Euro oder fünf Euro. Gelaufen wird im eigenen Tempo – ob eine oder viele Runden.

„Im Fokus steht ja der gute Zweck. Unser Anliegen ist es, etwas Gutes zu tun und die Menschen in der Ukraine nicht alleine zu lassen“, erklärt Dekanatsreferent Achim Wicker im Gespräch.

In der Ukraine soll ein Bauernhof in Zusammenarbeit mit der örtlichen Diözese und der Caritas zu einem Ort der Hoffnung werden: Jugendliche aus Waisenhäusern, Menschen mit Behinderung und Obdachlose sollen dort künftig wohnen, arbeiten und eine neue Lebensperspektive entwickeln können.

Rund 3000 Euro will das Dekanat pro Jahr sammeln

„Derzeit ist daran aber noch nicht zu denken“, sagt Wicker. Zurzeit dient der Ort kriegsbedingt als Flüchtlingsunterkunft. Auch eine Begegnung mit den Menschen in dem ukrainischen Ort ist laut Wicker wegen des Krieges momentan nicht möglich. „Der Kontakt beschränkt sich auf Schriftverkehr“, so Wicker.

Rund 3000 Euro will das Dekanat in Balingen im Jahr für das Projekt sammeln. Dabei hilft vor allem der Spendenlauf am Freitag. Zwischen 15 und 19 Uhr kann jeder der möchte zum Heilig-Geist Kirchplatz kommen und wird dort eingewiesen. Die Strecke ist entlang der Eyach geplant.