Ukraine-Gespräche in Alaska: Der Verlierer heißt Europa

Trump und Putin verhandeln über den Frieden in der Ukraine. Das Ergebnis ist offen, doch Europa kann nur zusehen, kommentiert unser Brüssel-Korrespondent Knut Krohn.
Wladimir Putin und Donald Trump treffen sich nun also in der Abgeschiedenheit von Alaska. Angesichts der bestürzenden Konzeptlosigkeit aufseiten der US-Administration in diesem Konflikt ist das Ergebnis der Gespräche über einen möglichen Frieden in der Ukraine völlig offen. Erliegt der US-Präsident seiner offensichtlichen Bewunderung für den russischen Kremlherrscher? Oder drängt Trump den Kriegstreiber Putin endlich zu dem von ihm geforderten „Deal“?