1 Diese Ukrainerinnen und ihre Kinder waren die Ersten, die 2022 im ehemaligen Schwesternhaus unterkamen. Foto: sb/Ute Koch

Seit mehr als einem Jahr tobt in der Ukraine der Krieg. Die durch den russischen Angriffskrieg aus ihrer Heimat vertriebenen Menschen müssen hierzulande angemessen untergebracht werden. Bislang ist es in Geislingen nicht notwendig, dass Flüchtlinge in Turnhallen oder anderen städtischen Gebäuden unterkommen.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Seit mehr als einem Jahr tobt in der Ukraine der Krieg. Schon früh sind auch nach Geislingen Flüchtlinge aus dem osteuropäischen Land gekommen. Noch immer leben in der „Sonnenstadt“ Ukrainer – Erwachsene und Kinder gleichermaßen.

Diese durch den russischen Angriffskrieg aus ihrer Heimat vertriebenen Menschen müssen angemessen untergebracht werden. Und bislang ist es in Geislingen nicht notwendig, dass Flüchtlinge in Turnhallen oder anderen städtischen Gebäuden unterkommen.

Hauptamtsleiter Christian Volk beantwortet die Fragen unserer Redaktion zur derzeitigen Situation der Ukrainer in Geislingen.

Wieviele ukrainische Flüchtlinge leben derzeit in der Gesamtstadt und wie verteilen diese sich in den drei Teilorten?

In Geislingen sind aktuell insgesamt 43 ukrainische Vertriebene gemeldet. In Geislingen 23, in Binsdorf sechs, in Erlaheim vier.

Wieviele Kinder sind darunter?

Zwei Kinder sind im Kindergartenalter, zehn Kinder im Alter für die Grundschule beziehungsweise die weiterführende Schule.

Wie sind diese Menschen untergebracht?

Acht Personen wohnen in städtischen Räumlichkeiten, neun im ehemaligen Schwesternhaus der katholischen Kirchengemeinde, 26 privat.

Hat die Stadt genügend private Wohnungen gefunden?

In Geislingen musste bisher noch keine Sport- und Mehrzweckhalle zur Unterbringung herangezogen werden, so dass diese somit weiterhin dem Schulsport und Vereinsleben uneingeschränkt zur Verfügung stehen. Aus diesem Grund und damit dies so bleibt, ist die Stadt Geislingen weiterhin daran interessiert, Wohnraum aus privater Hand für die Unterbringung anzumieten und bittet daher die Bevölkerung auch weiterhin darum, gegebenenfalls Wohnraum zur Verfügung zu stellen.

Welche Kosten verursacht die Flüchtlingsunterbringung?

Die Kosten für den laufenden Betrieb werden nahezu vollständig durch das Sozialamt beziehungsweise Jobcenter übernommen.