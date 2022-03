1 Flüchtlinge aus der Ukraine – rund 100 sind bisher in Balingen angekommen. Foto: Tys

Rund 100 Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine – vor allem Mütter mit Kindern – sind bereits in Balingen angekommen und wurden privat untergebracht. Aber es werden noch weitaus mehr erwartet:















Balingen - "Der Zustrom ist stark", so Oberbürgermeister Helmut Reitemann im Verwaltungsausschuss. Rund 100 Neuankömmlinge aus der Ukraine würden dem Landratsamt und von dort aus nach Karlsruhe gemeldet. Von städtischer Seite aus könnten noch – je nach Familienstruktur – 35 bis 43 Flüchtlinge in vorhandenen Wohnungen untergebracht werden, führte Reitemann aus, zudem gebe es noch Platz für neun Einzelpersonen.

Die städtischen Kitas sind voll

Sein Appell: "Wer Wohnraum zur Verfügung stellen möchte, sollte das der Stadtverwaltung melden, Telefonnummer 170266." Für die Kinder müsse möglichst rasch eine Betreuung gefunden werden, "aber die städtischen Kitas sind voll". Möglich wäre es, eine Spielgruppe im VHS-Gebäude in Weilstetten einzurichten, "aber wir brauchen Betreuer dazu, am besten mit entsprechender Ausbildung, und Dolmetscher".

Die Eberthalle als Alternative

Uwe Jetter (Grüne) regte an, Betreuer, eventuell mit entsprechender Ausbildung, unter den ukrainischen Flüchtlingen zu suchen. Eine Alternative für die Unterbringung wäre laut OB Reitemann auch die Eberthalle, "mitten in der Stadt, alles zu Fuß zu erreichen; das ist wichtig, denn die Leute sind nicht mobil". Zudem könnte im Jugendhaus Platz für Kinderbetreuung geschaffen werden, und man wolle auch auf die Kirchen zugehen und um Unterstützung bitten.

Sie dürfen sofort arbeiten

Wichtig sei für die ukrainischen Kriegsflüchtlinge, die ja sofort Arbeit aufnehmen dürften, Deutschkenntnisse zu erwerben; die VHS habe bereits Erfahrung mit solchen Eingliederungskursen. Was aber, wenn die Kapazitäten in Balingen erschöpft sind? Parallel zu den Bemühungen der Stadt habe der Landkreis in der ehemaligen Kaserne und späteren Lea in Meßstetten Wohnraum für bis zu 800 Personen geschaffen, "das Gebäude war schnell wieder aktiviert, die Außenspielgeräte stehen schon, es sieht gut aus".